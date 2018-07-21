За сутки боевики 29 раз обстреливали ВСУ – ранены трое бойцов ООС

В пятницу, 20 июня, боевики 29 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранения получили трое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«Противник 29 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие активных боевых действий врага трое защитников Украины получили ранения», – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного. Вместе с тем, НВФ в районе Гнутово применили 120-мм минометы, а защитников Павлополя обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

По данным украинской разведки один боевик погиб и еще один был ранен.

«В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 3 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Причепиловки и Авдеевки. Потерь среди бойцов Объединенных сил нет», – отметили в пресс-центре ООС.

Напомним, что 19 июля в зоне боевых действий на Донбассе украинская армия не понесла потерь, а боевики обстреливали позиции ВСУ 18 раз.