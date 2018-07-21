Под Киевом лоб в лоб столкнулись два автомобиля – семья с ребенком сгорели в салоне вспыхнувшей легковушки

Под Киевом, на Старообуховском шоссе, произошло масштабное ДТП. В результате аварии три человека пострадали и еще трое – погибли.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

«Водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами. Известно также, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

«Во время тушения пожара в автомобиле Renault обнаружены обгоревшие тела трех человек, среди них один ребенок. Также с травмами механического происхождения были госпитализированы трое пассажиров автомобиля Hyundai», – отметили в Главном управлении ГСЧС Киева.

Напомним, около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро. Микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии.