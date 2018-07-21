В Рыбаковке задержали жителя Запорожской области за сбыт фальшивых $400 – при обыске нашли еще более $2 тысяч

В селе Рыбаковка Николаевской области задержали мужчину, который пытался сбыть поддельные долларовые купюры.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Березанское отделение Очаковского отдела полиции обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный пытается сбыть поддельные купюры в размере 400 долларов на рынке, который находится в селе Рыбаковка.

Как выяснилось, мужчина - житель Запорожской области, который несколько дней назад приехал в зону отдыха, расположенной в Рыбаковке, и пытался обменять иностранную валюту у граждан.

«Настойчивое предложение вызвало подозрение у одного из отдыхающих, и он обратился в полицию. И именно при попытке обменять деньги 54-летнего злоумышленника задержали», – отметили в полиции.

Полицейские провели санкционированный обыск в автомобиле злоумышленника, где обнаружили фальшивые купюры номиналом по 100 долларов США в количестве 24 штуки. Изъятые денежные средства направлены на экспертное исследование.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного Кодекса Украины («Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов»). Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Коблево полиция задержала мужчину, который две недели обворовывал номера туристов.