Полиция показала, как уничтожила арсенал взрывчатки, которую николаевец нашел на берегу Ингула

Полиция уничтожила взрывчатку, которую в сумке на берегу Ингула нашел николаевец.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции ГУНП в Николаевской области.

Как известно, 16 мая в полицию обратился 46-летний николаевец, который сообщил, что отправился на берег реки Ингул порыбачить и наткнулся на спортивную сумку, которая вызвала у него подозрение. Мужчина пересмотрел ее содержание и обнаружил целый арсенал взрывчатых веществ.

Специалисты взрывотехнического отдела ГУНП в Николаевской области осмотрели содержимое сумки и обнаружили вещества, относящиеся к категории опасных взрывчатых материалов – тротиловые шашки, порох и гексоген.

Правоохранители направили взрывчатку сначала на проведение соответствующего экспертного исследования, а 19 июля на Терновском полигоне, с соблюдением мер личной и других требований безопасности, взрывотехники ее уничтожили.

Напомним, ранее в Николаевской области в заброшенной шахте нашли тайник с гранатометом и взрывчаткой.