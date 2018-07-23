В Торонто вооруженный мужчина устроил стрельбу – один человек погиб, 13 ранены

14 человек, в том числе молодая девушка получили огнестрельные ранения в результате стрельбы недалеко от центра Торонто. Одна из пострадавших скончалась от ранений. Стрелок мертв.

Об этом с ссылкой на местную полицию передает «National Post».

«14 жертв получили ранения из пистолета. 1 взрослая женщина умерла. 1 молодая девушка в критическом состоянии. Подозреваемый мертв (не включен в 14 жертв)», - говорится в сообщении полиции в Тwitter.

Сообщение о стрельбе в районе Гриктаун появились около 10:00 вечера по местному времени. По словам свидетелей, они услышали около 20 выстрелов. Одна из очевидцев сообщила, что раненой девочке на вид 7 или 8 лет.

«Global News», цитируя источник в полиции в Торонто, сообщает, что подозреваемый, как полагают, открыл огонь в полицейских, прежде чем убить себя.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r — n💫 (@nsxoxoii) 23 июля 2018 г.

Напомним, в США подросток устроил стрельбу в школе, погибло 10 человек.