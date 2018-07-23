В Киеве полицейские при задержании ранили поляка, который убил мужчину и бил ножом женщину

Ночью 23 июля в Киеве сотрудники полиции задержали поляка, который зарезал мужчину и нанес ножевое ранение женщине.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

В полицию пришло сообщение, что в Деснянском районе на улице Гната Хоткевича обнаружено мертвого мужчины с множественными ножевыми ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, которая с камер наблюдения получила приметы мужчины, причастного к преступлению.

Вскоре наряд полиции у дома на улице Двинской увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Пострадавшей вызвали «скорую», а полицейские начали задерживать нападающего, похожего на человека, которого зафиксировали видеокамеры.

В результате злоумышленник бросился с ножом на сотрудников полиции и старший наряда применил табельное оружие. Правонарушитель получил ранение ноги и был госпитализирован в больницу. Подозреваемый – 29-летний гражданин Польши.

Следователями начато уголовное производство по части 1 статьи 15 статьи 115 («Покушение на убийство»), статьи 115 («Умышленное убийство») и статьи 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Запорожье патрульные открыли огонь по мужчине, который бросался на них с топором.