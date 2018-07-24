В Николаевской области поминки закончились поножовщиной

В селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области 40-летний мужчина получил ножевое ранение во время поминок.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Преступление случилось 22 июля. Пострадавший находился в тот день дома у своего 50-летнего односельчанина, который вместе с сожительницей устроил поминки по умершему родственнику и употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого домовладелец схватился за нож и нанес пострадавшему удар в живот. Раненный вышел на улицу и стал звать на помощь. На его крики прибежали соседи, которые вызвали скорую помощь и милицию.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Злоумышленник задержан, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья человека. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Южноукраинска во время драки ранил ножом двух парней.