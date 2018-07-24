На Херсонщине нашли тело судьи, который пропал без вести три месяца назад - его застрелил знакомый

В Херсонской области правоохранители нашли тело судьи, который пропал без вести в апреле текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Об исчезновении в Херсоне бывшего судьи в полицию сообщили его коллеги в апреле этого года. Они рассказали, что мужчина месяц не отвечает на звонки, соседи его тоже не видели. Он проживал один в собственной квартире в Корабельном районе. Мужчина был признан пропавшим без вести. Позже его нашли закопанным в одном из районов области. Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

- Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения, - сообщил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

На автомобиле убитого вывез тело и закопал в одном из районов области. После этого уехал в неизвестном направлении.

Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Открыты уголовные производства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», части 1 статьи 185 УК Украины «Кража», части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и части 3 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

В то же время издание «Херсонщина за день» сообщает, что убитым является бывший судья Днепровской районного суда Анатолий Гордымов.

На сайте Министерства внутренних дел указано, что Гордымов является пропавшим без вести с 23 апреля 2018 года.

Напомним, что ранее пропал без вести экс-начальник Николаевской таможни Артур Поляков, который ушел из дому 3 апреля, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам жены, у него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг. В рамках расследования сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые обоснованно подозреваются в убийстве Полякова. Преступление произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро. Полякова задушили, а затем его тело закопали в лесополосе.