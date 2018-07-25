На Кинбурне пограничники нашли ятеря с креветкой и крабами на два миллиона гривен

В Николаевской области пограничники обнаружили ятеря с краснокнижными крабами, а также креветками на сумму более чем на два миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Правоохранители заранее получили информацию о возможном незаконном вылове водных живых биоресурсов на побережье Черного моря в районе Кинбурнской косы.

В ходе проверки оперативные сотрудники ГПСУ, пограничники от подразделения «Очаков» совместно с представителями рыбоохранного патруля обнаружили четыре креветочных вентеря. В них находилось 29 крабов, занесенных в Красную книгу Украины, и около 17 тысяч креветок

«Все выявленные биоресурсы более чем на 2 миллиона гривен отпущены к природной среде», – отметили пограничники.

Запрещенные орудия лова изъяты в установленном порядке.

Напомним, николаевская водная полиция выявила почти сотню ловушек браконьеров и выпустила в реку около тысячи раков.