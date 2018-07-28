В Первомайске мужчина во время застолья ранил свою сожительницу ножом в живот

В среду, 25 июля 41-летний мужчина и его 47-летняя сожительница устроили дома застолье, которое завершилось для женщины ножевым ранением в живот.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции Николаевской области.

Информация в дежурную часть отделения полиции поступила около 22:30 от врача приемного покоя городской больницы.

«Будучи уже изрядно подогретыми водкой, сожители стали выяснять между собой отношения, и как результат - мужчина схватился за нож и ударил им женщину в область живота, а увидев что натворил, вызвал ей скорую помощь», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленника, следственным подразделением расследуется уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). За совершение преступления мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Сейчас в местной прокуратуре решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершенном преступлении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Николаеве в воскресение, 22 июля, сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры убил свою сожительницу и вынес ее тело в подъезд, чтобы скрыть свою причастность к преступлению.