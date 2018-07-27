Николаевец объяснил полиции, что 116 кустов конопли он вырастил «для себя», а семена этого наркотика хранил «для попугаев»

В Николаеве полиция нашла в доме на улице 1-й Ялтинской небольшую плантацию с 116 кустами конопли.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Участковые офицеры получили информацию, что 51-летний житель микрорайона Ялты у себя во дворе незаконно выращивает и хранит наркотики. В результате обыска на приусадебном участке обнаружили 116 кустов конопли.

«За кустами конопли мужчина заботливо ухаживал – поливал, обрабатывал от сорняков, а некоторые подвязывал, чтобы не повредить стебли. «Урожай» мужчина срывал и сушил на веревках для белья – у него изъяли восемь кустов конопли в высушенном состоянии. Также во время обыска обнаружили стеклянные и пластмассовые емкости, наполненные высушенной и измельченной коноплей», - сообщили в полиции.

По словам мужчины, коноплю он подготовил для личного употребления, а ее семена якобы хотел отдать своему товарищу в качестве корма для попугаев.

Все изъятое направили на экспертизу. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли»).

Напомним, что житель Вознесенска уверял полицию, что 19 доз амфетамина он хранил для «личного употребления».