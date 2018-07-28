В Одессе 20 вооруженных мужчин попытались захватить частное предприятие - их задержали

В Одессе, в воскресенье утром, 28 июля 20 вооруженных человек попытались захватить частное предприятие «Бетон-Одесса».

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил в Facebook.

По его данным, в Хмельницкое отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Боровского 20 неизвестных вооруженных мужчин в камуфляжной форме захватили предприятие ЧП «Бетон-Одесса».

На место прибыли бойцы спецподразделения и Хмельницкого отделения полиции. По предварительным данным, при помощи вооруженных людей заинтересованные лица пытаются решить хозяйственный спор.

У мужчин, ворвавшихся на предприятие, изъяты пистолеты, гранаты, автоматическое оружие и т. д. Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.



В свою очередь, начальник управления превентивной деятельности облуправления Нацполиции Иван Ищенко сообщил, что задержанные избили охрану и попытались осуществить рейдерский захват предприятия.

В настоящее время задержанные доставлены Хмельницкий отдел полиции. Решается вопрос о начале уголовного производства по данному факту.

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