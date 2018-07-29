На взятке в $6 тысяч задержали прокурора Винницкой области

В воскресенье, 29 июля, в Винницкой области задержали на взятке прокурора Жмеринской местной прокуратуры, а также его водителя.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Установлено, что прокурор требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере 6 000 долларов США за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление предусмотренное части 2 статьи 309 УК Украины», - пишет Сарган.

Отмечается, что по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области под суд отдали двух оперативников уголовного розыска Южноукраинского отдела полиции, которые обвиняются в вымогательстве денег у местного жителя.