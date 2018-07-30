Житель Николаевщины пытался угнать грузовик, а когда у него ничего не получилось, то украл велосипед

В Новой Одессе 27 июля местные жители задержали 36-летнего угонщика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратился мужчина с сообщением, что он поймал злоумышленника, который пытался угнать его автомобиль «УАЗ». По словам мужчины, он оставил грузовик открытым возле магазина и с друзьями отправился за покупками. А когда вернулся, то увидел, что в салоне авто находится незнакомец и соединяет провода. Тогда злоумышленнику удалось убежать.

После этого он проник в чужое домовладение, украл велосипед, но наткнулся на владельца «УАЗа» и его знакомых. Те не растерялись, схватили вора, и держали его до приезда полицейских.

Злоумышленника задержали, ему сообщили о подозрении в попытке угона и краже. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Велосипед полицейские вернули владелице. Подозреваемый был ранее судим за наркопреступления.

Напомним, что ранее в Очакове полиция разыскивала угнанный «BMW».