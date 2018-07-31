На Закарпатье полиция задержала мужчину, который за 100 тысяч гривен пытался продать своего семимесячного сына

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1130 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(678)   

В Закарпатской области 27-летний мужчина продал своего семимесячного сына за 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил в Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Именно сегодня, во Всемирный день противодействия торговли людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тыс. гривен продал своего семи месячного сына», - написал он.

Аброськин также сообщил, что мужчина и его помощники задержаны.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Херсонской области хотела продать своего трехмесячного сына, чтобы купить дом.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность