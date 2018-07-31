«Связали и пытали»: На Николаевщине четверо разбойников напали на пенсионера в его доме

В Кривом Озере ночью 31 июля четверо неизвестных совершили разбойное нападение на пенсионера в его же доме.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Сегодня ночью четверо злоумышленников в масках и перчатках через незапертое окно проникли в дом 69-летнего потерпевшего. Нападавшие связали и пытали хозяина, после чего забрали 200 долларов США и 600 гривен и скрылись», – говорится в сообщении.

Освободившись, потерпевший сообщил о случившемся в полицию. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, также прибыло руководство Кривоозерского отделения полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Следователи проводят расследование, а оперативные сотрудники принимают меры для установления и задержания преступников.

Напомним, в Доманевском районе парня отправили на 9 лет в тюрьму за разбойное нападение на пенсионера.