В Николаеве двое безработных мужчин разбирали столы и ограждения на кладбище – деньги тратили на выпивку

В микрорайоне Большая Корениха двое безработных мужчин в поисках денег на алкоголь разбирали установленные возле мест захоронений металлические скамейки, столы и ограждения.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Информация о вышеописанных фактах поступила в Заводской отдел полиции от местной жительницы, которая ухаживает за порядком на местном кладбище.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом умершего».

Также участковые офицеры полиции установили причастных к указанному уголовного преступления лиц, которыми оказались двое жителей того же поселка 31 и 37 лет. Мужчины признались в содеянном, и объяснили свои действия нехваткой средств, мол, таким образом получали деньги на спиртное, которое употребляют систематически.

По согласованию с прокуратурой правоохранители сообщили злоумышленникам о подозрении в преступлениях, за совершение которых им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет. Сейчас досудебное расследование по делу завершено. Материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в суд для решения вопроса по существу.

Напомним, что в Первомайске двое мужчин, в поисках денег на алкоголь, с мая по июнь украли с четырех могил металлические ограждения.