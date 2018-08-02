«Превратили в «выгребную яму»: в Одессе туристы забросали деньгами местный исторический «саркофаг»

Одесский историк Александр Бабич пожаловался на то, что туристы, которые бросают деньги в музей под открытым небом, портят его вид.
Об этом сообщает 048.
В музее, который получил народное название - саркофаг, купюр собирается настолько много, что музей выглядит неопрятно, а экспонатов - давних амфор - не видно под слоями денег. Бабич попросил коммунальщиков закрыть щели в стекле, через которые люди кидают купюры, однако ему отказали.
- Я спросил старшего, неужели так сложно заделать те две щели, через которые засовывают эту всю дрянь и превращают памятник истории, в выгребную яму. Он сказал, что у них нет таких материалов, и туристы сами расковыривают, - рассказал он.
Издание «Культурометр» опубликовало видео, на котором видно как работники собирают деньги со дна музея. Они утверждают, что собранная сумма пойдет на покупку мётлы.
Ранее сообщалось, что у берегов Флориды открылся первый в США подводный музей.