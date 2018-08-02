«Превратили в «выгребную яму»: в Одессе туристы забросали деньгами местный исторический «саркофаг»

Одесский историк Александр Бабич пожаловался на то, что туристы, которые бросают деньги в музей под открытым небом, портят его вид.

Об этом сообщает 048.

В музее, который получил народное название - саркофаг, купюр собирается настолько много, что музей выглядит неопрятно, а экспонатов - давних амфор - не видно под слоями денег. Бабич попросил коммунальщиков закрыть щели в стекле, через которые люди кидают купюры, однако ему отказали.