Задержан подозреваемый в покушении на советницу мэра Херсона Гандзюк

Национальная полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство херсонской активистки, сотрудницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

«Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин как руководитель расследования даст информацию в ближайшие часы», - написал он.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

3 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Служба безопасности Украины.