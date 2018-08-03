В Николаеве мужчина изрезал себе спину и «растрощил» квартиру – его девушка говорит, что до этого он употребил наркотики 18+

В четверг, 2 августа, в Николаева мужчина с признаками наркотического опьянения нанес себе телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Около 19 часов жители одного из домов на улице Потемкинской сообщили полиции, что их сосед кричит о помощи, а из его квартиры слышен подозрительный грохот.

Прибыв на место вызова, у дверей указанной квартиры, патрульные увидели напуганную девушку, которая рассказала, что ее парень принял наркотическое средство и начал вести себя неадекватно. Он бросался на нее, бил посуду, ломал мебель и резал себя ножом. Девушка испугалась и выбежала из квартиры, закрыв его внутри.

После того, как патрульные вошли в квартиру, увидели разбитые мебель и посуду. Вся квартира была в пятнах, вероятно, от крови. В коридоре стоял мужчина, тело которого было в многочисленных порезах. Поскольку мужчина вел себя неадекватно и агрессивно, и не реагировал ни на кого из присутствующих, инспекторам пришлось применить средства физического воздействия и надеть на него наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим. Патрульные вызвали карету скорой медицинской помощи. До приезда врачей инспекторы оказали мужчине домедицинскую помощь.

Передав пострадавшего врачам, патрульные заметили на подоконнике бумажный сверток с измельченным зеленым веществом и пакетики с порошкообразным веществом, похожими на наркотическое. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа и обеспечили охрану места происшествия до прибытия следователей.

Напомним, что ранее житель Николаевщины принял наркотики, посадил свою жену на цепь и издевался над ней всю ночь.