В центре Николаева конфликт между компаниями закончился стрельбой

В Николаеве в субботу, около 04:00, в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Московской произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщает «0512».

В ходе словесного конфликта между двумя компаниями возникла драка. Один из участников потасовки достал пистолет и выстрелил в воздух. Парень из другой компании увидел пистолет и начал убегать, однако второй выстрел попал ему в спину.

В результате происшествия пострадало два человека, одного из них доставили в больницу с травмой глаза.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и Центрального отдела полиции. Тип оружия и патронов выясняется.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, в Николаеве ссора в кафе началась с замечания о длине юбки, а закончилась ножевыми ранениями и стрельбой.