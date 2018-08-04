Украина экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки, которого несколько лет разыскивал Интерпол

Полиция экстрадировала гражданина Азербайджана Эмиля Халилова -доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу «гули», который длительное время находился в розыске Интерпола.

Об этом в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«В Украине Халилов проживал по поддельным документам и «не терял времени», курируя преступную группу, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в Европу. Недавно Халилов получил статус лица, что стремится стать «вором в законе», - написал Енин.

В полиции также отметили, что 48-летний мужчина находился несколько лет в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Азербайджанской Республики.

По поддельным документам он проживал в Украине длительное время и выполнял указания лидеров преступного мира в одесском регионе, Киеве и западном регионе Украины.

«Могу сказать, что задержанный дал очень важные показания относительно преступной деятельности «воров в законе» украинского происхождения», - написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в Одессе задержали и выдворили из страны грузинского «вора в законе» по кличке «Ираклий Хуту»