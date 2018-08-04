«Конфликт произошел из-за парня»: в полиции рассказали причины избиения школьницами девочки в Одессе

Группа школьниц, которые жестоко избили девочку в Одессе, устроили драку из-за парня.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Установлено, что это произошло 27 июля на территории Малиновского района Одессы. Полицейские установили место инцидента и всех фигурантов.

«Участники происшествия - знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города. Установлено, что причиной конфликта между девушками стал юноша, который ранее встречался с одной из нападающих, а затем, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней оскорбленная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку», - рассказали в полиции.

Родители правонарушительниц привлечены к административной ответственности по статье 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С учетом того, что на видео усматриваются признаки уголовного преступления, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 296 («Хулиганство»).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на данный инцидент.

«И снова детская тема, на этот раз подросткового буллинга. Вчера в Одессе молодые девушки избили свою ровесницу. Это произошло между 69-й школой и заброшенным домом. Видео попало в интернет... О моральном аспекте того, что произошло, говорить не приходится... На данный момент личности девушек установлены, открыто уголовное производство. Пострадавшая получает всю необходимую помощь, и психологическую тоже. Держу ситуацию на контроле, и еще раз призываю не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях», - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе, возле заброшенного детского сада, неподалеку от школы № 69 школьницы жестоко избили девочку.