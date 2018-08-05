«Белочка» зашла в гости»: В центре Киева мужчина напал на прохожего и ранил его саблей

В ночь на воскресенье, 5 августа, в центре Киева неадекватный мужчина, бегая с саблей по Подолу, напал на прохожего и ранил его.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«Вот - Андрей Николаевич, он с саблей, что на фото, просто бегал по Подолу и пытался нападать на людей. Очень пьяный и очень буйный. Видимо, «белочка» зашла в гости. Андрей Николаевич подбежал к молодому человеку 1989 года рождения и нанес ему удар в лобную область, а потом еще и в предплечье», - говорится в сообщении.

Нападавшего задержали правоохранители. Объяснить свой поступок задержанный так и не смог.

Позже в полиции сообщили, что действия злоумышленника квалифицировали как хулиганство. Также выяснилось, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один нанес второму телесные повреждения саблей.

«По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы», - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Запорожье патрульные открыли огонь по мужчине, который бросался на них с топором.