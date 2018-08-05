На Николаевщине мужчина в пьяной ссоре избил своего товарища – тот скончался в больнице

В субботу, 4 августа от тяжелых травм после пьяной драки в больнице скончался 40-летний мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, вечером 3 августа, медики сообщили полиции, что к ним поступил мужчина с тяжелыми травмами головы. Полицейские выяснили, что трое мужчин отдыхали в курортной зоне села Коблево, в ходе пьянки между 40-летним пострадавшим и его 34-летним другом возникла ссора и потасовка, но их удалось успокоить.

Однако, когда компания возвращалась домой, в автомобиле между ними вновь возник конфликт, в ходе которого они вышли из транспортного средства и начали драться.

«Их драку опять же удалось угомонить их друзьям. Но по возвращении домой состояние 40-летнего мужчины ухудшилось. Уже в больнице врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и перелом челюсти, и определили состояние, как крайне тяжелое. А в субботу днем, 4 августа, мужчина скончался», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 34-летнего мужчину, сообщив ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ссора в кафе закончилась ножевыми ранениями и стрельбой.