В Испании полиция задержала трех участников «русской мафии»

Национальная полиция Испании устроила облаву в курортном городе Марбелье, во время которой были задержаны трое воров в законе.



Об этом сообщает Лига Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Двоих выходцев из Грузии и одного преступника армянского происхождения подозревают в связях с «русской мафией» — якобы они имеют большой авторитет в российском преступном мире.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в подготовке к покушению: предполагается, что они собирались убить одного из главарей конкурирующей группировки в целях демонстрации своей силы. Кроме того, у двух граждан Грузии на месте были обнаружены поддельные польские и украинские документы. Один из авторитетов уже был известен правоохранительным органам — находясь в Литве, мужчина предпринимал попытки захватить контроль над преступным сообществом в Испании после ареста 129 членов «русской мафии»

На данный момент полиция продолжает расследование. При этом тройке задержанных отказали в освобождении под залог.

Напомним, что в Мадриде начался судебный процесс по делу русской мафии над депутатом российской Государственной думы от «Единой России» Владиславом Резником и еще 17 лицами. Их обвиняют в отмывании денег для российской преступной группировки.