В США застрелили врача Джорджа Буша – таким образом преступник отомстил за свою мать, умершую во время операции

Джозеф Джеймс Паппас, подозреваемый в убийстве Марка Хаускнехта В США во время велосипедной прогулки застрелили врача Джорджа Буша-Старшего. Позже стало известно, что преступник таким образом отомстил за смерть своей матери, которая умрела 20 лет назад.

Об этом сообщает «Медуза».

20 июля в американском Хьюстоне был застрелен 65-летний кардиолог Марк Хаускнехт, который лечил, в числе прочих, президента США Джорджа Буша-старшего. Хаускнехта убили утром, когда он ехал на велосипеде на работу в больницу. Убийца, как удалось установить следствию, также ехал на велосипеде — сперва следовал за врачом, а затем обогнал, и, развернувшись, трижды выстрелил. Врача взяла проезжавшая мимо скорая, но он умер в больнице.

UPDATE #4 New surveillance photo of the suspect wanted in the killing of Dr. Hausknecht. Suspect is now described as wearing a blue, short sleeved polo shirt, (not a gray warm-up suit), a khaki ball cap and khaki shorts. He has a large, fully-loaded, olive green backpack. pic.twitter.com/VRk66CFeXb — Houston Police (@houstonpolice) 23 июля 2018 г.

В первые дни после убийства полиция опубликовала кадры с камер наружного наблюдения и фоторобот подозреваемого — сообщалось, что это мужчина около 30 лет, европейского или латиноамериканского происхождения. У полиции не было данных о мотивах убийцы, а знакомые погибшего рассказывали, что у него «никогда не было врагов». Буш-старший принес соболезнования родственникам Хаускнехта, назвав его «фантастическим кардиологом и хорошим человеком».

This is surveillance video from a Metro Lift bus traveling southbound on Main. The doctor and suspect are traveling northbound on Main. No other information at this time. Call HPD Homicide or @CrimeStopHOU if you can ID the suspect. All updates will be posted here. pic.twitter.com/eNwbA4zql6 — Houston Police (@houstonpolice) 23 июля 2018 г.

В начале августа полиция объявила, что в деле есть подозреваемый — 62-летний Джозеф Джеймс Паппас, бывший полицейский с 30-летним стажем. Его мать в 1997 году лечилась у Хаускнехта и умерла во время операции. «Похоже, этим человеком движет обида двадцатилетней давности», — заявили в полиции, предупредив, что подозреваемый опасен, умеет обращаться с оружием и, возможно, думает о самоубийстве (к моменту объявления его никто не видел два дня).

UPDATE #2: Composite sketch just completed of the suspect wanted in yesterday's killing of Dr. Hausknecht at 6600 Main. Suspect description remains same. If you recognize this male, call HPD Homicide 713-308-3600 or @CrimeStopHOU 713-222-TIPS. CS reward up to $5,000. #hounews pic.twitter.com/gQII98t7Ek — Houston Police (@houstonpolice) 21 июля 2018 г.

3 августа полицейские вышли на след Паппаса — прохожий в Хьюстоне сообщил, что видел его самого и нашел бумажник, который тот потерял. Один из офицеров нагнал подозреваемого, но Паппас, одетый в бронежилет, отказался поднять руки — как оказалось, в одной из них он прятал револьвер. Когда на место прибыл второй полицейский, подозреваемый поднял руку с револьвером и застрелился.

Дома у Джозефа Джеймса Паппаса нашли досье на доктора Хаускнехта с подробностями о его работе и жилье, список сотрудников больницы, боеприпасы, а также завещание, в котором он оставил дом своей подруге. По ее словам, Паппас говорил, что планирует завещать ей свое имущество, поскольку смертельно болен.

Напомним, что в США преступнику отложили смертную казнь – до исполнения приговора оставалось всего полчаса.