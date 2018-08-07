В Киеве неизвестные расстреляли автомобиль и украли 100 тысяч гривен

В Киеве на улице Здолбуновской на Позняках неизвестные расстреляли автомобиль Тойота Кэмри и похитили 100 тысяч гривен.

Об этом сообщают Стражи Еспресо.

По информации источника, за рулем авто находилась женщина. Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение. Женщина не пострадала.

Сейчас полиция разыскивает преступников. В городе введен план «Перехват» по розыску и задержанию автомобиля «Volkswagen Passat B6». Наряд полиции ориентирован на остановку таких автомобилей.

Позже в полиции в пресс-службе Национальной полиции уточнили, что нападавших было трое.

«Со слов 40-летней потерпевшей она вместе с водителем подъехали на парковочную площадку одного из торговых центров в собственных делах. В какой-то момент к их автомобилю подбежали трое неизвестных мужчин в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники разбили стекло задней двери «Тойоты» и из салона забрали сумку с 100 тысячами гривен», — сообщили в полиции.

По данному факту следственным отделом Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, ранее в Киеве на заправке грабители на «Porsche» украли у мужчины сумку с 4 миллионами гривен.