На Николаевщине рецидивист из Херсонской области обворовывал дома с незапертыми окнами

В Николаевской области рецидивист по ночам обворовывал дома, в которых были не заперты окна.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в течение нескольких месяцев в Вознесенский отдел полиции поступали заявления от местных жителей о том, что они стали жертвами воров, которые похитили у них различные вещи: велосипед, мобильные телефоны, денежные средства.

Полицейские установили, что к совершению краж причастен ранее судимый за имущественные преступления житель Херсонской области, который сейчас находится на условном сроке отбывания наказания. 39-летнего злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

По словам мужчины, он недавно приехал в Вознесенск, чтобы присмотреть за домом родственников, которые уехали на заработки, и чтобы хоть как-то «подзаработать», воровал чужие вещи и продавал их.

Отмечается, что мужчина выбирал дома, в которых ночью были открыты окна и двери. Дождавшись, пока хозяева засыпали, он проникал в дома и выносил все, что мог найти. Похищенные вещи преступник продавал, а деньги тратил на собственные нужды.

Часть похищенного правоохранители уже изъяли и вернули владельцам. Следственное отделение Вознесенского отдела полиции начало уголовное производство по признакам части 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Отмечается, что на счету у мужчины четыре факта краж, в совершении которых его обоснованно подозревают. Полиция также проверяет его причастность к совершению подобных преступлений на территории Вознесенского района. По согласованию с местной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении преступлений и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине четверо разбойников напали на пенсионера в его доме.