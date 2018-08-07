В Николаеве суд приговорил к пяти годам обвиняемого в разбойном нападении на зал игровых автоматов

Ленинский районный суд Николаева приговорил к пяти годам тюрьмы мужчину, который ограбил зал игровых автоматов и ранил охранника.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 27 апреля 2018 года полиция задержала подозреваемого в нападении на развлекательное заведение (зал игровых автоматов – ПН), который находится на улице Космонавтов. В полицию обратился администратор заведения и рассказал, что около 4:00 к ним зашел неизвестный, который начал угрожать ножом кассиру. В это время вышел охранник, который пытался остановить злоумышленника. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой преступник ударил охранника ножом и забрал примерно две тысячи гривен. Грабитель скрылся, а пострадавшего госпитализировали.

В приговоре суда указано, что кроме денежных средств в размере 1700 гривен мужчина также похитил четыре карты, в результате чего сумма нанесенного ущерба составила 2700 тысяч гривен. Отмечается, что охраннику, который пытался препятствовать действиям злоумышленника, были нанесены легкие телесные повреждения.

В суде обвиняемый свою вину признал. Суд признал его виновным в совершении данного уголовного преступления и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, что на Николаевщине суд приговорил к пяти годам ранее судимого за кражи и угон автомобиля мужчину, который едва не зарезал собутыльника, потому что тот шумел во время его сна.