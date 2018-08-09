Ночью на выходных в Большой Коренихе стреляли – полиция обнаружила автомат с глушителем и пару гильз

В ночь с воскресения на понедельник, 6 августа, в микрорайоне Большая Корениха местные жители услышали выстрели и вызвали полицию.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сигнал поступил на спецлинию «102». Прибывшие на место сотрудники Заводского отдела полиции Николаева не застали стрелявшего, однако обнаружили автомат Калашникова и две гильзы. Изъятое направлено на проведение экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263. («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Стоит отметить, что по информации интернет-издания «Новости-N», автомат был снаряжен глушителем, который предназначен для бесшумной стрельбы. Помимо этого в рожке находилось еще пять патронов.

Напомним, ранее на Николаевщине в доме мужчины, который устроил обстрел соседей из автомата, нашли еще и значительное количество боеприпасов, которые он якобы привез с Крыма.