В Вознесенске ночью горели три автомобиля – в одном из случаев не исключают поджог

В ночь с 9 на 10 августа в Вознесенске дважды горели легковые автомобили. Информация о пожарах спасателям поступала от очевидцев.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В первом случае горел «BMW 525» на территории гаражного кооператива по улице Строителей.

«Информация поступила к спасателям в 23:01. В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля и закопчены стены гаража, в котором он находился. Благодаря слаженной работе пожарных 12-й Государственной пожарно-спасательной части удалось оперативно ликвидировать пламя и уберечь 6 смежных гаражей и 5 автомобилей. В 23:20 пожар был ликвидирован на площади 10 кв.м.», – говорится в сообщении.

Спустя буквально час, в 00:24, спасателям сообщили о пожаре кабин двух грузовых автомобилей тентовых прицепов с дровами на улице Болгарской. Площадь пожара составила 70 кв.м. Ее ликвидировали в 1:30. К тушению привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

«Причины возгорания в обоих случаях устанавливаются. На месте событий работали сотрудники правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

В то же время, по информации «Преступности.НЕТ» от собственного источника в полиции, в случае с пожаром грузовых автомобилей рассматривается версия поджога. На месте происшествия был найден фрагмент бутылки с тряпкой. Есть основания предполагать, что это был так называемый «коктейль Молотова».

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенске полиция разыскивает злоумышленников, которые подожгли автомобиль местного предпринимателя.