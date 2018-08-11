В Вознесенске полиция нашла у 63-летнего мужчины теплицу с двухметровой коноплей

В Вознесенске полиция нашла у 63-летнего мужчины теплицу с 10 кустами двухметровой конопли

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Получив разрешение суда, полицейские провели по месту жительства мужчины санкционированный обыск, в результате которого на приусадебном участке обнаружили 10 кустов наркосодержащих растений длиной в два метра. Кусты конопли хозяин спрятал от чужих глаз, соорудив теплицу, в которой тщательно за ними ухаживал», – отметили в полиции.

В доме полицейские обнаружили бумажные пакеты и мешок, наполненные уже высушенным и измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета весом около 5 килограмм.

По словам домовладельца, наркозелье он выращивал и хранил исключительно для собственного употребления. Все изъятое направлено на проведение соответствующего исследования.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 310 УК Украины («Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли»), что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

По результатам проведенных экспертиз правоохранителями будет решаться вопрос о сообщении мужчине о подозрении, а также предоставлении событию дополнительной квалификации по ст. 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Николаевщине полицейские изъяли у жителя села 246 кустов конопли, которую он выращивал в гараже.