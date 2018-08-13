В Николаеве женщина в пьяной ссоре ударила своего сожителя ножом

В Корабельном районе Николаева после распития алкоголя и ссоры женщина ударила своего сожителя ножом в живот.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полицию о ножевом ранении 54-летнего мужчины сообщили медики из местной больницы, куда госпитализировали пострадавшего.

Выяснилось, что мужчина получил телесные повреждения от своей сожительницы, с которой вместе распивали спиртные напитки в доме по улице Таврической.

«Из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя «супруги» начали ссориться, женщина схватила нож и ударила им своего возлюбленного. Поняв, что натворила, злоумышленница вызвала врачей скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Полицейские задержали 49-летнюю злоумышленницу в порядке статьи 208 УПК Украины. Она не скрывалась, и находился на месте совершения преступления.

Нож изъяли и направили на экспертное исследование.

По согласованию с прокуратурой женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, что в Снигиревском районе ранее судимая женщина после пьянки обухом топора побила голову своего спящего сожителя.