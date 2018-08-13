В Кривом Роге полиция задержала троих угонщиков, которые пытались застрелить владельца автомобиля

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала троих подозреваемых, которые, по данным следствия, в декабре 2017 года похитили автомобиль и тяжело ранили его владельца.

Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Задержанные оказались местными жителями 23, 25 и 27 лет.

«Их вина подтверждается изъятыми вещественными доказательствами – ключами от похищенного автомобиля», - сказано в опубликованном сообщении.

По информации правоохранителей, в прошлом году мужчины напали на 31-летнего местного жителя Кривого Рога и выпустили в мужчину 5 пуль и похитили автомобиль. Пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Однако благодаря своевременно оказанной медпомощи он выздоровел, что позволило правоохранителям установить все обстоятельства преступления.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Санкция страны предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Всем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Николаевщине патрульные задержали угонщиков на похищенной в Одессе «BMW».