В Полтаве фермеры пытались продать на убой сотни свиней зараженных африканской чумой

Управление защиты экономики в Полтавской области предупредило факт реализации потребителям опасной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Управления на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сотрудниками управления были получены сведения о том, что должностные лица одного из Исследовательских хозяйств Полтавщины сбывают зараженных АЧС свиней в разные населенные пункты области.

Работники Управления проверили информацию.

«В ходе проверки указанных сведений установлен автомобиль Mercedes-Benz, перевозивший 88 голов свиней. Как пояснил водитель автомобиля он поставлял свиней в один из ФЛП, однако подтверждающие документы по их перевозки отсутствовали. Установлено, что указанную партию свиней директором Государственного предприятия было реализовано за наличные средства в сумме 120 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В дальнейшем сотрудники Управления совместно со специалистами ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области провели осмотр свиней и изъяли образцы продукции. Результаты лабораторных исследований подтвердили факт заражения свиней АЧС.

«Следующей проверкой установлено, что общее количество зараженного вирусом поголовья свиней, находящихся на предприятии и какие должностные лица планировали реализовать за наличные, составляет 450 единиц. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ст. 251 УК Украины», - добавили в Управлении.

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