Воспользовался невнимательностью конвоира и ушел из больницы, - николаевца осудили за побег из-под стражи

Ленинский районный суд Николаева приговорил к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы мужчину, который сбежал из больницы, находясь под стражей, в предварительном заключении.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Заводский районный суд поместил мужчину под стражу 31 августа 2017 года. На следующий день его доставили в гнойно-септическое отделение Николаевской городской больницы №3 по улице Космонавтов.

«Во время ожидания получения соответствующей медицинской справки, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны конвоира, во избежание дальнейшего отбывания наказания, мужчина совершил побег из-под стражи, покинув здание больницы», - сообщили в суде.

Спустя почти год мужчине вынесли приговор за побег из-под стражи, суд признал его виновным. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине грабителю оставалось отсидеть год, но после попытки сбежать из тюрьмы ему добавили еще три года.