Он здоровый нормальный человек, - психиатр, который разрешил «керченскому стрелку» владеть оружием

В администрации Керченского психоневрологического диспансера подтвердили, что Владислав Росляков, устроивший бойню в местном колледже, проходил медосмотр в их учреждении.

Об этом сообщает «Новая газета».

Рослякова, в частности, осматривал участковый психиатр Станислав Булаенко. Корреспондент встретил этого врача на лестничной площадке лечебного учреждения. Это высокий мужчина лет 60 с мягким голосом, впрочем, разговаривал он раздражённым тоном. На вопрос о здоровье Владислава Рослякова Булаенко сообщил, что подросток показался ему «на момент прохождения медкомиссии здоровым нормальным человеком».

— То есть вы у него не зафиксировали никаких расстройств и признаков серьёзных проблем?

— Послушайте, молодой человек, я общался с ним всего пять минут как сейчас с вами. Я даже не помню его лица, как и ваше не запомню, когда вы уйдёте.

— Станислав Яковлевич, но вы позволили ему пользоваться оружием, из которого был убит 21 человек.

— Что значит позволил? Да, он прошёл комиссию. Но их таких, знаете, сколько проходит? И я говорю: он был здоров. А сейчас у меня нет времени, у меня пациент.

— Но вы его даже не запомнили.

— Я сказал: если бы он был болен, я бы ему не дал справку! Значит, он заболел после.