РосСМИ показали «тренировочную базу» керченского стрелка

Российские журналисты нашли базу, где тренировался перед убийствами подозреваемый в теракте в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков.



Об этом речь идет в материале «Life».

Отмечается, что Росляков стрелял, собирал и испытывал самодельные бомбы в заброшенном здании неподалеку от своего дома. Накануне нападения он отнес туда все свои вещи, ноутбук, телефон и записи, после чего все сжег.

Журналисты утверждают, что были найдены остатки самодельной бомбы точно такой же, какую нашли в рюкзаке Влада Рослякова. Там же валяются банка с маслом для оружия и остатки изоленты. Местные жители рассказали, что накануне нападения на колледж слышали в районе пустыря с заброшенным домом взрывы. Это была последняя подготовка Рослякова, после которой он отправился на бойню.

Ноутбук и телефон отправят специалистам, которые получат полную информацию об их содержимом. Анализ звонков и удаленной переписки поможет прояснить, как он готовился к преступлению, а также подтвердить или опровергнуть версию о том, что Росляков действовал не один и у него были помощники.

Как известно, 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.