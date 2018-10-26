Американка заявила в полицию о расистском сообщении в соцсети и случайно предотвратила теракт в школе

В США 40-летняя жительница штата Нью-Джерси Коуберли Булл 17 октября получила в фейсбуке расистское сообщение от 20-летнего (по другим данным, 21-летнего) Дилана Джаррелла из штата Кентукки.

Об этом сообщает «Медуза».

Булл – белая, но ее муж, умерший в 2012 году, был темнокожим. Вдова воспитывает двух дочерей-подростков и восьмилетнего сына. Джаррелл написал Булл, что та хочет быть «негром», а также пожелал смерти ей самой и ее «детям-обезьянам».

У Булл не было друзей или родственников в Кентукки, она была незнакома с Джарреллом. Женщина не поняла, почему он написал именно ей, и попыталась отправить ответное сообщение, но молодой человек заблокировал ее. Тогда Булл попросила друзей посмотреть, какое место жительства указано у него в профиле, а потом связалась с полицией – сначала в Нью-Джерси, а потом и в Кентукки. Как пишет CNN, она сделала это не только из-за сообщения Джаррелла, но и из-за фото в его профиле – на снимке молодой человек изображен с автоматом.

После звонка Булл полиция Кентукки проверила личность Джаррелла и выяснила, что в мае 2018 года он привлек внимание ФБР, поскольку публиковал в соцсетях угрозы в адрес одной из школ в штате Теннесси. На следующий день полицейские поехали поговорить с молодым человеком. Они застали его выезжающим из гаража; у него в автомобиле нашли огнестрельное оружие, 200 патронов, бронежилет и детальный план нападения на школу.

«Его поймали… со всем необходимым для совершения этой гнусной атаки», - заявил позже комиссар полиции Кентукки Рик Сандерс.

В какой именно школе Джаррелл собирался устроить стрельбу, не сообщалось. Полиция заявила о свидетельствах «реальной и неминуемой угрозы» учебным заведениям в округе Андерсон, где жил молодой человек, и соседнем округе Шелби; на следующий день там закрыли все школы. Мотив Джаррелла неясен; известно только, что он раньше учился в школе округа Шелби и сдавал экзамены в школе в округе Андерсон. Джарреллу предъявили обвинения в террористических угрозах и преследовании; он не признал вину. Сейчас молодой человек находится под стражей, предварительное слушание по его делу пройдет в начале ноября.

Полиция признала, что предотвратить нападение помог звонок женщины из Нью-Джерси, но не назвала ее имя. Тем не менее, очевидно, что это Булл: 19 октября она разместила в фейсбуке видео со скриншотом страницы Google с новостями про арест Джаррелла. Видео подписано так:

«Я этого не предвидела, но слава Богу, что я прислушалась к интуиции».

После этого Булл стала получать множество сообщений со словами благодарности от жителей Кентукки. Хотя, по словам женщины, она не думала, что своим обращением в полицию поможет кому-то кроме собственной семьи.

Напомним, что ранее в Керчи студент устроил массовое убийство в колледже.