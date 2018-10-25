В Николаеве задержали подозреваемого в ограблении возле Центрального рынка

В Николаеве 25 октября патрульные задержали 33-летнего подозреваемого в ограблении.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около 22:00 в полицию позвонил гражданин и сообщил, что на улице Чкалова, возле рынка «Центральный» его избил неизвестный и отобрал личные вещи. Прибывшие на место происшествия патрульные узнали от пострадавшего детальное описание грабителя. Передав ориентировки всем экипажам города, полицейские начали отрабатывать прилегающую территорию.

Через некоторое время полицейские заметили мужчину, который подпадал под приметы. Неизвестный заметно нервничал при общении с патрульными, и те провели поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у задержанного вещи, похожие на те, которые отобрали у пострадавшего. Впоследствии заявитель узнал своего обидчика и подтвердил, что это именно его вещи. Задержанного передали следователям Заводского отдела полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали подозреваемых в разбое и двух грабежах.