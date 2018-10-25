В Польше разоблачили преступную группировку, переправлявшую украинцев в Британию по поддельным документам

Сотрудники Пограничной службы Польши разоблачили организованную преступную группу, которая помогала гражданам Украины незаконно попасть в Великобританию по поддельным польским паспортам.

Об этом сообщает «Польское радио».

Лидером преступной группы (трое поляков и украинец) был 32-летний безработный житель Перемышля. Его задачей было координировать работу других лиц, как в Украине, так и в Польше.

«Украинские члены группы должны были искать в Украине людей, которые хотят уехать в Великобританию. Они также отправляли в Польшу их фото», - расказала пресс-секретарь Бескидского отдела Пограничной службы майор Эльжбета Пикор.

Затем польские члены преступной группы искали среди жителей Подкарпатского воеводства людей, похожих на «клиентов» из Украины. Они также убеждали поляков продать их удостоверения личности и паспорта. За документы им платили от 200 до 500 злотых.

«В случае необходимости, украинским клиентов гримировали, например, - красили или удлиняли волосы, приклеивали усы, или же просто подделывали фото в польских документах», - отметила Пикор.

За польские документы украинцы платили от 2 до 3 тыс. евро, а если в стоимость вклучалась «переправка» в Великобританию, то сумма увеличивалась еще на 1 тыс. евро.

Напомним, СМИ рассказали, как украинцы попадают в трудовое рабство в Европе.