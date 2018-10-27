В соборе в Солсбери пытались украсть копию Великой хартии вольностей

В английском городе Солсбери арестовали 45-летнего мужчину, который пытался похитить одну из копий Великой хартии вольностей, выставленной в Солсберийском соборе.

Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

Инцидент произошел около 17:00 в четверг, 25 октября. Мужчина разбил стекло, под которым хранился исторический документ. После этого сработала сигнализация. Полиция уверяет, что копия хартии не была повреждена и никто не пострадал. Мужчину подозревают в попытке похищения, владении оружием и нанесении вреда. После инцидента хартию на некоторое время уберут из собора.

Великая хартия вольностей (или Магна Карта) – один из важнейших британских исторических документов. Документ, который был заключен в 1215 году, защищал ряд юридических прав и привилегий свободного населения Англии. Положения хартии оказали значительное влияние на становление и развитие института прав человека в Британии, а также вдохновили на создание других документов, таких как Конституция США и Всеобщая декларация прав человека.

Существует всего четыре оригинальные копии хартии вольностей. В Солсберийском соборе выставлена версия, которая лучше сохранилась. Собор в Солсбери, построенный в XII-XIV веках, популярен среди туристов в Великобритании. Недавно собор получил новую волну мировой славы на фоне скандала с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Двое агентов ГРУ, которых британская полиция называет подозреваемыми в этом преступлении, заявили в интервью, что целью их поездки в Британию был Солсберийский собор.