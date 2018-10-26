На Донетчине полиция задержала Гешу «Северского» и 20 его поддельников на сходке криминальных авторитетов

В Бахмуте в Донецкой области в одном из заведений полиция задержала сходку криминальных авторитетов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник криминальной полиции в Донецкой области Артем Кисько.

«В городе Бахмут Донецкой области сотрудники Управления стратегических разработок и уголовного розыска в одном из питейных заведений «накрыли» сходку лиц, относящих себя к авторитетам преступной среды. Но для всех нас - граждан Украины этот «мусор общества», который не дает нам спокойно жить, развивать нашу страну и строить будущее. Геша «Северский» пытался собрать вместе этих отбросов для обсуждения преступных планов ... Но благодаря неравнодушным гражданам 21 негодяй сейчас будет предоставлять свидетельство о себе и «друзьях» в полиции. Мы же предупреждали! Продолжение следует...» - написал Кисько.

Отметим, в мае 2016 года полиция задерживала Гешу «Северского» на сходке криминальных авторитетов.

Напомним, ранее на Кировоградщине полицейские накрыли «сходку» криминальных авторитетов – задержаны более 30 человек.

Отметим, в сентябре 2017 года в Кропивницком полиция задержала 27 человек на «сходке» уголовников. Среди задержанных есть и «авторитеты». Позже полиция Кропивницкого отпустила «смотрящего» за городом Первомайском Петра Чалого (он же «Петя Малый»), который был задержан во время «сходки» представителей криминального мира.