В центре Николаева ночью неизвестные украли из банкомата «Райффайзен банк» крупную сумму денег

В Николаеве в ночь на 26 октября неизвестные украли крупную сумму денег из банкомата «Райффайзен» на Соборной площади.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Банкомат расположен в здании главпочтамта на Соборной площади. Следов взлома на нем нет, банкомат работает, но выдает сообщение, что услуги временно недоступны.

По предварительным данным, воры действовали в перчатках и не оставили следов на месте преступления. Кражу обнаружили утром и сообщили о ней в полицию. Точная сумма нанесенного ущерба пока неизвестна, но ее оценивают как крупную. Полиция начала уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»).

Напомним, что ранее в Николаеве двое иностранцев с помощью считывающих устройств украли с банковских карточек более 600 тысяч гривен.