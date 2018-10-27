В США мужчина устроил стрельбу в синагоге – погибли четверо людей

В Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) мужчина открыл огонь в синагоге, есть погибшие.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на ВВС.

Злоумышленник уже сдался и находится под стражей в полиции.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно значительное количество автомобилей правоохранителей вблизи синагоги. В Департаменте общественной безопасности посоветовали местным жителям избегать этого района.

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu — Lori Houy (@WPXI_Lori) 27 октября 2018 г.

В то же время, как пишет РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал KDKA2, стрельба произошла в синагоге «Дерево жизни».

Отмечается, что когда полицейские прибыли на место происшествия, по ним был открыт огонь. Правоохранители использовали свои автомобили для защиты, однако двое были застрелены.



Как сообщается, в результате стрельбы погибли 4 человека. Нескольким людям удалось спастись. Кроме того правоохранители пытаются спасти других.

Напомним, что ранее в Египте неизвестные обстреляли христианскую церковь: 10 человек убито.