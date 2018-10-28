«Накручивали» статистику»: На Харьковщине полицейские заставили мужчину сымитировать незаконное хранение боеприпасов

Прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство в отношении сотрудников одного из райотделов в области, которые заставили мужчину сымитировать правонарушение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«По предварительным данным следствия, полицейские с целью имитации качества работы путем «накручивания» статистических показателей зарегистрировали уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием (часть 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины) относительно подставного лица», - сообщает прокуратура.

Отмечается, что по данным досудебного следствия, полицейские заставили сымитировать незаконное хранение боеприпасов у 38-летнего сельского жителя, который возвращался с рыбалки в состоянии алкогольного опьянения.

«На остановке общественного транспорта к нему подъехала машина с полицейскими, которые начали угрожать административной ответственностью за бутылку пива, которую мужчина якобы распивал в общественном месте. Полицейские делали вид, что оформляют какие-то документы, оказывали психологическое давление на мужчину и заставили сымитировать хранение боеприпасов. Затем вручили ему сумку и уехали», - отметили в прокуратуре.

После этого к мужчине подъехали уже полицейские в форме и «зафиксировали» факт хранение оружия, поскольку в пакете оказались боеприпасы. По словам потерпевшего, никаких документов на досмотр личных вещей он не подписывал. Он рассказал заранее оговоренную версию, что оружие нашел во время рыбалки.

«Боеприпасы у него изъяли, после чего внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), фактически сделав из невиновного человека преступника», - добавили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура проверяет информацию о совершении полицейскими аналогичных преступлений.

Напомним, что ранее в Николаеве СБУ задержала трех офицеров полиции – их подозревают в пытках наркозависимого.