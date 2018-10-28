На Донбассе бойцы «Святого Николая» задержали мужчину с наркотиками

В Донецкой области бойцы роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев» Главного управления Нацполиции в Николаевской области, известного как «Святой Николай», задержали местного жителя с наркотиками.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что в парковой зоне городка в Добропольском районе внимание правоохранителей привлек молодой человек, который при виде сотрудников полиции быстро выбросил в траву неизвестный предмет.

«Проверив место, полицейские обнаружили медицинский шприц с жидкостью коричневого цвета с характерным запахом. Мужчину, который, как выяснилось, состоит на учете как потребитель наркотических средств, вместе с найденным шприцем правоохранители доставили в местное отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств и привлечения к ответственности», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что за период ротации, в которой сейчас находятся николаевские полицейские, в течение октября, они раскрыли ряд преступлений: обнаружили двух мужчин, причастных к незаконным вооруженным формированиям, вернули домой разыскиваемой безвестно пропавшей женщину, нашли похищенное транспортное средство, вернули два похищенных мобильных телефона, задержали водителя грузовика, который без соответствующих разрешительных документов перевозил уголь.

Как известно, бойцы «Святого Николая» в зоне проведения ООС патрулируют территорию и проверяют автомобили.