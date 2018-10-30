В Черниговской области полиция обнаружила в доме повешенную мать рядом с ее двумя мертвыми детьми

Во вторник, 30 октября, в поселке Талалаевка в Черниговской области сотрудники полиции обнаружили в доме двух мертвых детей и их мать, которая покончила с собой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черниговской области.

«Утром 30 октября в полицию поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства обнаружено без признаков жизни тела детей двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на место происшествия выехали местные полицейские и областная следственно-оперативная группа. На данный момент признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не обнаружено.

Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее в Чернигове задержали женщину, которая утопила своих малолетних детей в озере Киева.