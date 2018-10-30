В Николаеве девочка убежала от пьяного отца в одной пижаме – полиция проверяет его причастность к развращению малолетней

В Николаеве 29 октября в магазин забежала 10-летняя девочка в пижаме и рассказала о том, что нетрезвый отец агрессивно себя ведет и ссорится, а когда его забрала полиция, то она рассказала родственнице, что ранее отец ее совратил.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Продавцы магазина, в который забежала девочка, сообщили о происшествии в полицию и отца ребенка около 16:00 отвезли в Центральный отдел полиции.

«После того, как правоохранители опросили всех участников события, тетя девочки написала заявление на 36-летнего родственника. Общаясь с племянницей, она узнала, что отец иногда приходит домой в состоянии алкогольного опьянения и начинает ссориться с дочкой, а месяц назад совершил в отношении нее распутные действия», – говорится в сообщении.

Следственное отделение полиции предварительно начало уголовное производство по признакам части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины («Развращение несовершеннолетних»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Также в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

Сейчас назначено проведение соответствующих экспертиз. Продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, как в Южноукраинске задержали подозреваемого в развращении детей.